Pallanuoto, A1M: classica Posillipo-Recco oggi in vasca

Proseguono senza sosta i campionati di serie A1. Per il torneo maschile si disputa la quindicesima giornata, seconda di ritorno.

In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto per un match che promette spettacolo tra le rivelazioni della regular season. Impegni, sulla carta, non proibitivi per le capoliste AN Brescia e Pro Recco impegnate rispettivamente in trasferta casa contro la Rari Nantes Florentia e in trasferta contro il Circolo Nautico Posillipo. Occhi puntati, invece, in chiave salvezza su Roma Nuoto-Catania Nuoto. Seguono programma e arbitri

A1 maschile

15^ giornata – sabato 26 gennaio

15.00 CC Ortigia-CC Napoli

Arbitri: Navarra e Pinato

16.30 CN Posillipo-Pro Recco

Arbitri: Petronilli e Zedda

18.00 Bogliasco Bene-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Calabrò e Colombo

18.00 RN Savona-Sport Management

Arbitri: Scappini e Ricciotti

18.00 AN Brescia-RN Florentia

Arbitri: Fusco e Centineo

18.00 Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Lo Dico e D’Antoni

18.00 Roma Nuoto-Catania Nuoto

Arbitri: D. Bianco e Rovida