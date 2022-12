Pallanuoto, A1F: vince Rapallo, ancora un ko per il Bogliasco

In campo anche il massimo campionato femminile di pallanuoto. Dopo gli anticipi d mercoledì, si giocano le utlime tre partite dell’anno.

Alla comunale di Rapallo le giallo blu di Luca Antonucci, che sette gionri fa si erano aggiudicate il deby con il Netafim Bogliasco 1951, superano la Florentia 11-7 con la quaterna pesante di Zanetta; per le gigliate guidate dalla vicecampionessa olimpica con il Setterosa a Rio 2016 Aleksandra Cotti è la quinta sconfitta consecutiva. Colpo grosso della Brizz Nuoto di Acireale che vince sul campo della quarta in classifica Trieste 9-8 ed ottiene la seconda vittoria stagionale e sempre in trasferta, dopo il successo a Bologna. Al Polo Natatorio “Bruno Bianchi” le ragazze di Zizza sono avanti 6-3 dopo un tempo e mezzo, poi sbagliano troppo in superiorità numerica (chiuderanno con 3/11 ed un rigore fallito su due tirati) e prestano il fianco alla remuntada catanese: Sapienza suona la carica con la doppietta, Sasover e Giuffrida segnano il primo sorpasso in avvio di terzo tempo. Si arriva a cinque minuti dalla fine della partita sull’8-8, dopodichè Santoro segna il gol vittoria. Nell’ultima partita dell’anno il Como Recoaro batte il Netafim Bogliasco 9-7. E’ anche la partita dei rigori (5), due dei quali parati e delle prodezze dei portieri. Uccella respinge il tiro di Bianchi nel primo tempo e Frassinelli quello di Cuzzupè a 5’54” dalla fine che poteva riaprire la partita. Triplette di Borg nel Como e Millo nel Bogliasco.

L’Ekipe Orizzonte, il Plebiscito Padova e la SIS Roma sono impegnate in Champions League fino a domenica 11 dicembre nella seconda fase a gironi.

A1 femminile – 7^ giornata – sabato 10 dicembre

Rapallo Pallanuoto-RN Florentia 11-7 (4-2, 4-1, 2-3, 1-1)

Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 8-9 (3-2, 3-2, 2-4, 0-1)

Como Nuoto Recoaro-Netafim Bogliasco 1951 9-7 (1-1, 3-1, 4-3, 1-2)

Disputate mercoledì 7 dicembre

RN Bologna-L’Ekipe Orizzonte 6-19 (0-3, 0-8, 3-4, 3-4)

SIS Roma-Plebiscito Padova 11-7 (2-3, 3-1, 2-2, 4-1)