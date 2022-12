Pallanuoto, A1M: vince Savona in trasferta, ko Bogliasco e Quinto

In A1 maschile di pallanuoto si gioca il nono turno, con la sola Pro Recco che posticipa la partita di Napoli con il Posillipo al 12 gennaio 2023.

Il Brescia batte 10-6 la Iren Quinto e torna da Genova con tre punti che valgono l’aggancio alla Pro Recco in cima alla classifica. I vice campioni d’Italia di Alessandro Bovo conducono fin dall’inizio. Edoardo di Somma per Brescia e Molina Rios per Quinto sono i migliori realizzatori del match con quattro gol ciascuno. Entrambe le squadre mandano in acqua in secondo portiere nel quarto tempo. Vola ancora la Pallanuoto Trieste che vince di misura in casa della Telimar, al termine di un match vibrante e a tratti nervoso. Partono meglio i giuliani avanti 7-6 dopo due tempi e 8-6 all’inizio della terza frazione; in seguito i siciliani ribaltano il punteggio con Occhione e la doppietta di Hooper (9-8). Contosorpasso degli alabardati in avvio di ultimo quarto con Buljubasic e Valentino (10-9). Il botta e risposta tra Vitale e Petronio, autore di una cinquina, fissa il conclusivo 11-10.Vittoria fuori casa anche della RN Savona che sconfigge 8-6 l’Anzio Waterpolis. I laziali tengono fino al 5-5 di Cuccovillo ad una manciata di secondi dalla fine del terzo periodo; successivamente lo strappo decisivo dei biancorossi con i gol in sequenza di Rocchi, Panerai e Bruni che valgono il determinante 8-5 a tre minuti dalla fine del match.Soffre ma alla fine sorride la CC Ortigia 1928 che batte 12-8 un’ottima Distretti Ecologici Nuoto Roma. I capitolini, infatti, restano aggrappati al match fino al 7-7 di Lucci; in seguito l’accelerazione dei biancoverdi con i gol di Francesco Condemi, Di Luciano, Napolitano, Vidovic e Cassia per l’11-7 a tre minuti dalla conclusione.Seconda vittoria in campionato per la De Akker che si impone sulla Nuoto Catania. Gli etnei, sempre indietro nel punteggio e sotto 7-3 nel terzo tempo, rientrano fino 7-5 di Russo. Poi, dopo il botta e risposta tra Milakovic e Privitera (8-6), lo strappo decisivo con le reti di Milakovic e Manzi per il 10-6 finale.Sempre in chiave salvezza pesante vittoria esterna della Check Up RN Salerno che supera 8-5 la Netafim Bogliasco 1951. I giallorossi, avanti 4-3 all’inversione di campo, producono l’accelerazione decisiva nella terza frazione con la doppieta di Michele Luongo e la rete di Barroso che fissano il 7-3 a dieci minuti dalla fine. I liguri, in giornata no, pagano il 2 su 9 in superiorità numerica.

Le Nazionali sono attese dai collegiali negli Stati Uniti e in Grecia. Il Setterosa a Long Beach dal 13 al 22 dicembre ospite della nazionale a stelle e strisce, il Settebello ad Atene dal 27 al 30 dicembre.

A1 maschile – 9^ giornata – sabato 10 dicembre

De Akker Team-Nuoto Catania 10-6 (3-1, 2-2, 2-2, 3-1)

Telimar-Pallanuoto Trieste 10-11 (3-1, 3-6, 3-1, 1-3)

Netafim Bogliasco 1928-Check Up RN Salerno 5-8 (2-1, 1-3, 1-3, 1-1)

Anzio Waterpolis-RN Savona 6-8 (2-1, 1-3, 2-2, 1-2)

CC Ortigia 1928-Distretti Ecologici Nuoto Roma 12-8 (4-1, 3-5, 3-1, 2-1)

Iren Genova Quinto-AN Brescia 6-10 (1-3, 1-3, 1-2, 3-2)

Giovedì 12 gennaio 2023

18.00 CN Posillipo-Pro Recco

Arbitri: L. Bianco e Rotondano