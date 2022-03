Genoa, Sirigu destinato a partire direzione Inter a Giugno

Comunque andrà a finire il campionato le strade di Sirigu e del Genoa si separeranno molto probabilmente al termine della stagione.

L’Inter che, a partire dalla prossima stagione, si affiderà ad un giovane come André Onana. Il camerunense è pronto a prendere il posto di Samir Handanovic che andrà in scadenza. Dello sloveno non si sta affatto parlando di un suo possibile rinnovo (ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022) ed è molto probabile che vada via e che faccia le valigie per provare nuove esperienze. Molto probabilmente all’estero dove è comunque seguito.

Per il nativo di Nuoro è pronto una nuova opportunità in Serie A con i nerazzurri. Ovviamente non da protagonista, ma sarebbe un qualcosa di importante per la sua carriera calcistica, magari appendere i guantoni al chiodo nella squadra campione di Italia. Ovviamente se ne discuterà nelle prossime settimane, ma la volontà dell’Inter è quella di affidarsi ad un calciatore che ha una buona esperienza internazionale come secondo portiere.