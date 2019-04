Pallanuoto, A1F: Rapallo a valanga

Si è disputata la diciassettesima e penultima giornata.

Manca una casella da riempire per la final six scudetto, per la quale sono già qualificate L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Rapallo Pallanuoto, Plebiscito Padova e RN Florentia. La F&D H2O a sorpresa blocca sul pareggio 8-8 la Kally NC Milano ma dovrà fare un miracolo contro la Sis Roma la settimana prossima per evitare la retrocessione in A2 e raggiungere l’Ecogruppo Torre del Grifo. La rete della Pustynnikova in superiorità a cinque secondi dal termine chiude un match che Milano ha condotto di tre reti (6-3 a metà gara), anche grazie alla cinquina della Gragnolati. Un break di 7-0 tra secondo e terzo tempo consente all’Ekipe Orizzonte di sbancare Firenze e battere 11-2 la Florentia. Etnee sempre al comando della classifica con l’altra olandese stavolta protagonista: Koolhas piazza la tripletta, doppiette di Van der Sloot, Bianconi e Garibotti. Le cinquine di Emmolo e Marcialis legittimano la giostra del gol per il 27-8 con cui il Rapallo batte la malcapitata Torre del Grifo già retrocessa. Liguri terze in classifica e in forma playoff. Finisce in pareggio il big match tra le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova e la Sis Roma. Partita sempre in equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento sull’altra. Nel finale della gara sono in vantaggio le romane di una lunghezza, ma in extremis, a ventincinque secondi dalla sirena, Barzon trasforma il rigore che permette di chiudere l’incontro sul 4-4.

A1 femminile

17^ giornata – sabato 27 aprile

Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8

RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 2-11

F&D H2O-Kally NC Milano 8-8

Plebiscito PD-SIS Roma 4-4

CSS Verona-Bogliasco Bene 8-7 – giocata sabato 13 aprile