Pallanuoto, A1 Femminile: crollo Bogliasco a Verona

Si comincia alla piscina Saini di Milano con il Plebiscito Padova che supera 14-6 l’NC Milano e si proietta a quota 45. Al momento è seconda ad una lunghezza dalla SIS Roma ma con le due partite ancora da recuperare (fondamentale quella di domenica con L’Ekipe) potrebbe guadagnare la testa della classifica. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, le venete prendono il largo con Borisova (tripletta) che segna l’8-2 di metà gara. Negli ultimi due quarti le ragazze di Posterivo aumentano il vantaggio.

Best scorer dell’incontro Casson con quattro gol.

Stravince L’Ekipe Orizzonte che nella piscina di casa supera 21-6 la Pallanuoto Trieste. Anche la squadra di Miceli si porta a -1 dalla vetta e punta tutto sul match di domenica con Padova per sperare di raggiugere il primo posto della classifica. Ospiti in gara fino a metà del secondo tempo con Colletta che firma il -1 (5-4), poi le catanesi prendono il largo. Per Catania nove giocatrici di movimento in gol, trascinate dalla quaterna del capitano azzurro Palmieri.

La Vetrocar Verona conclude la stagione regolare con una larga vittoria, 17-10 al Bogliasco 1951, e il suo capitano Bianconi conferma l’ottimo momento di forma e segna cinque gol, dopo i sei realizzati mercoledì scorso nella partita persa con la SIS Roma. Tutto facile fin dall’inizio. Le ragazze di Paolo Zizza sono avanti di quattro gol già alla fine del primo tempo e allungano a +8 nel secondo (10-8 dopo meno di 14 minuti). Verona chiude la regular season al quarto posto con 15 punti di vantaggio sulla quinta, la Florentia.

Il programma prosegue con il recupero della tredicesima giornata. Alla Scuderi di Catania è l’Ekipe Orizzonte ad avere la meglio sulla CS Plebiscito Padova e si aggiudica di misura (9-8) il big match, portandosi in vetta alla classifica. Prima frazione dai ritmi più elevati, con le due squadre che si tengono testa e si rispondono gol su gol.

Le etnee sono le prime a staccarsi con Emmolo e Halligan (quaterna) per il momentaneo 6-4 in avvio di secondo periodo. Le patavine ritrovano la parità dopo il cambio campo con il 6-6 di Dario. Il match si decide nel finale: ancora Halligan e Marletta firmano il vantaggio definitivo per le campionesse d’Italia (9-6). Le avversarie tentano il tutto per tutto, ma la rete di Centanni e il rigore di Borisova a meno di un minuto dalla sirena le fermano solo sul -1.

NC Milano-Plebiscito Padova 4-16 (1-2, 1-6, 3-4, 1-2)

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 21-6 (4-1, 4-3, 8-0, 5-2)

Vetrocar Verona-Bogliasco 1951 17-10 (5-1, 5-2, 4-5, 3-2)

RN Florentia-Vela Ancona 7-4 giocata il 23 marzo

SIS Roma-Como Nuoto Recoaro 25-2 giocata il 7 aprile

Recupero della 13^ giornata, domenica 10 aprile

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 9-8 (5-4, 1-1, 1-1, 2-2)

Recupero della 18^ giornata, mercoledì 13 aprile

19.30 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Vela Nuoto Ancona

Classifica regular season

Griglie playoff e playout

Quarti di finale playoff – andata 28 aprile, ritorno 1 maggio

3^ classificata-6^ classificata

4^ classificata-5^ classificata

Semifinali playoff – 4, 7 ed eventualmente 10 maggio al meglio delle 2 partite su tre

1^ classificata-vincente 4^-5^

2^ classificata-vincente 3^-6^

Finale scudetto il 13, 16, 19 ed eventualmente 22 e 25 maggio al meglio delle 3 partite su 5

La classifica dal 3° al 6° posto sarà definita in base al piazzamento nella regular season

Playout – 30 aprile, 7 maggio ed eventualmente 14 maggio al meglio delle 2 partite su tre

7^ classificata-10^ classificata

8^ classificata-9^ classificata