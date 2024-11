Palermo-Sampdoria: probabili formazioni, dove vederla in TV

Sfida cruciale per la 14ª giornata di Serie B

Domenica 24 novembre 2024, torna il campionato di Serie B dopo la pausa per le nazionali. Allo stadio Barbera, il Palermo ospita la Sampdoria in un match decisivo per entrambe le squadre, valido per la 14ª giornata.

Palermo alla ricerca del riscatto casalingo

I rosanero, allenati da Dionisi, cercano una vittoria in casa, conquistata solo una volta in questa stagione. Con due punti in più rispetto alla Sampdoria, il Palermo arriva alla sfida dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite.

Sampdoria in difficoltà e alla ricerca di punti

I blucerchiati, reduci da due sconfitte contro Brescia e Pisa, affrontano questa trasferta con l’urgenza di muovere una classifica preoccupante. La squadra guidata da Sottil deve fare i conti con diverse assenze importanti e valuta un cambio di modulo per rilanciarsi.

Polemiche sui biglietti e apertura dell’allenamento a Bogliasco

La vigilia del match è stata caratterizzata da polemiche sul limitato numero di biglietti concessi ai tifosi ospiti (solo 230). I gruppi organizzati della curva Sud hanno deciso di non partecipare alla trasferta, invitando tutti i sostenitori a disertare. Per rispondere alle critiche, la società ha aperto le porte dell’ultimo allenamento a Bogliasco prima della partenza per Palermo.

Le probabili formazioni: le scelte di Sottil e Dionisi

Sampdoria – Sottil deve fare i conti con assenze pesanti: Coda e Bereszynski sono out per lungo tempo, mentre Borini è indisponibile e Giordano resta in dubbio. Possibile il rientro di Veroli, che dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico potrebbe schierare un 4-2-3-1, con Tutino favorito su La Gumina al centro dell’attacco.

Palermo – I rosanero, a quota 16 punti in classifica, non brillano per forma recente ma schiereranno un consolidato 4-3-3. In difesa ballottaggio tra Baniya e Nedelcearu, mentre in attacco spazio al tridente composto da Insigne, Henry e Di Francesco.

Probabili formazioni Palermo-Sampdoria

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

Allenatore: Dionisi.

Sampdoria (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Romagnoli, Riccio, Ioannou; Meulensteen, Kasami; Akinsamiro, Pedrola, Depaoli; Tutino.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Doveri di Roma.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in TV e streaming

La partita tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle ore 17:15, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su Smart TV, PC, smartphone e altri dispositivi abilitati tramite l’app o il sito ufficiale. Per questa occasione, il match sarà trasmesso gratuitamente.