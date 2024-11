Intervento dei vigili del fuoco in via Martiri della Libertà

A Chiavari, in via Martiri della Libertà, sono continuate per tutta la notte le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio scoppiato sul tetto di una palazzina nella serata di ieri.

Proseguono le attività di messa in sicurezza

Anche nella giornata odierna, i vigili del fuoco resteranno operativi per completare il minuzioso spegnimento e garantire la messa in sicurezza dell’edificio, evitando ulteriori rischi per i residenti e le strutture circostanti.

Chiarimento sui tempi di intervento dei vigili del fuoco

In merito ad alcune notizie apparse su diverse testate, il comando dei vigili del fuoco ha precisato che il tempo intercorso tra la chiamata ricevuta dalla Sala Operativa e l’arrivo della prima squadra sul luogo dell’incendio è stato di 9 minuti, come riportato dai tabulati ufficiali, e non 40 minuti, come erroneamente dichiarato.

Resta alta l’attenzione per garantire la sicurezza e limitare ulteriori danni all’edificio.

Photo Gallery