Pallanuoto, Chiavari Nuoto-Mobilpesca Lavagna 14-12

Emozioni nel derby del Tigullio con il Chiavari Nuoto si aggiudica il derby e mantiene il primo posto in classifica

In una cornice di pubblico straordinaria, la piscina Mario Ravera ha ospitato il derby del Tigullio, che ha visto la Chiavari Nuoto trionfare per 14-12 contro una combattiva Mobilpesca Lavagna’90.

Un match equilibrato fino alla fine

La sfida è stata giocata punto su punto, con entrambe le squadre capaci di alternarsi in attacco senza mai lasciar spazio a facili conclusioni. I verdeblu, guidati da Mister Luccianti, hanno mostrato un gioco offensivo brillante ma spesso impreciso sotto porta, mentre gli ospiti si sono distinti per il loro cinismo, rispondendo colpo su colpo alle iniziative avversarie.

La giocata decisiva di Fracas

A decidere l’incontro è stata una prodezza di Fracas, che a soli venti secondi dal termine ha segnato un gol straordinario dalla posizione di boa, siglando il primo e definitivo doppio vantaggio per i padroni di casa.

Chiavari Nuoto: leader a punteggio pieno

Con questa vittoria, la Chiavari Nuoto raggiunge il terzo successo consecutivo in altrettante partite, consolidando il primo posto in classifica con punteggio pieno. Un risultato che conferma le ambizioni della squadra in questa stagione.

Prossimo appuntamento: sfida contro la Rari Nantes Sori

La prossima partita vedrà i chiavaresi impegnati in trasferta, sabato 30 novembre, contro la Rari Nantes Sori. Un altro banco di prova importante per continuare a mantenere il primato.

Con un derby ricco di emozioni e una prestazione di carattere, la Chiavari Nuoto dimostra di essere una delle protagoniste assolute del campionato.

Il tabellino

Chiavari Nuoto 14 – Mobilpesca Lavagna 12 (1-1) (3-5) (4-2) (6-4)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Joseph, Antonucci, Pellerano, Ravina 3, Lanzoni 5, Chiavaccini, Raineri, Fracas 1, Gitto 3, Brambilla 2, Merano, Schiaffino F. All. Luccianti

Mobilpesca Lavagna: Gabutti, Catlin 1, Gandini 1, Barabino, Capodieci 5, Gonfiantini, Tabbiani 1, Mangiante G, Luce 2, Pianezza 1, Vario 1, Botto M, Rossi, Copello. All. Martini

Arbitri: Savino – Volpini

Usciti per limite di falli Barabino (L), Mangiante (L) e Botto (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Chiavari 3/13 + un rigore e Lavagna 4/10. Gabutti (L) para un rigore a Brambilla (C) nel secondo tempo, a Gitto (C) nel quarto tempo.