PalazzoStellaInBlu. Da sabato 22 al 3 ottobre da Satura Art Gallery esposizione legata al mare

Satura Art Gallery con sede in Piazza Stella 5 nel primo centro storico appena alle spalle di Caricamento, saluta l’apertura del 58° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, con l’inaugurazione straordinaria di “PalazzoStellaInBlu”. Il tutto da dopodomani, sabato 22 settembre al 3 ottobre, aperto eccezionalmente dal martedì alla domenica con orario 9:30 – 13:00 / 15:00 – 19:00

L’evento, inserito nel circuito “GenovaInBlu”, comprende le seguenti mostre:

Il Mare Dentro

Rassegna d’arte contemporanea a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli con il patroci-nio di Assonautica Italiana.

Il progetto espositivo, nato per celebrare il legame indissolubile tra Genova e il mare e per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte , vede la collaborazione della Guardia Costiera Italiana e di una rete, in espansione, di enti legati alla Nautica e al Mare. Il Mare Dentro è un concept sviluppato dal mare per il mare, ne rivaluta l’importanza culturale, sceglie di riportare al ruolo di protagonista principale questo nonluogo attraverso la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista.

Artisti esposti:

Guido Alimento, Silvia Brambilla, Pierangelo Bottaro, Rita Carlin, Paolo Collini, Massimo Gilardi, Pia Labate, Francesco Martera, Laura Mascardi, Piero Orlando, Paola Pastura, Giorgia Profeta, Giulia Quaranta Provenzano, Rossella Sartorelli, Danilo Susi, Alessandra Vinotto.

Athos Faccincani

L’immensità della luce.

Mostra personale a cura di Gianluigi Bettoni

Athos Faccincani, considerato l’artista del colore più amato in Italia, approda a Genova con una selezione di opere dedicate al mare e ai paesaggi mediterranei. La mostra costituisce un appuntamento importantissimo per apprezzare la cifra espressiva e pittorica di questo maestro contemporaneo che, attraverso la vivacità cromatica, riesce a rappresentare la luce, l’essenza e la bellezza dei nostri luoghi costieri.

Chicchi Baggiani

La trasparenza dei fiori.

Mostra personale a cura di Flavia Motolese

È con abile mano di acquerellista che Chicchi Baggiani esalta la delicatezza dei fiori, suo soggetto predominante. Nessun altra tecnica pittorica, infatti, potrebbe adattarsi così bene al gesto lieve e rapido con cui l’artista, donna di grande sensibilità e spirito d’osservazione, fa rivivere in un’atmosfera sospesa, quasi di sogno, le innumerevoli varietà botaniche, colte con stupore nel loro momento di massimo, effimero splendore.

Per info: Satura Art Gallery, Piazza Stella 5/1, 16123 Genova, tel. 010/2468284, cell. 3382916243 oppure 3365928175

Marcello Di Meglio