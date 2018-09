Al Salone Nautico il nuovo Beneteau Swift Trawler 47

Il nuovo Beneteau Swift Trawler 47, dopo aver debuttato sulla scena internazionale al Salone Nautico di Cannes, eccolo al Salone Nautico Internazionale di Genova.

E’ adatto per andare in barca con la propria famiglia e con gli amici. Grazie a maggiore spazio, autonomia e potenza, naviga velocemente, offrendo al tempo stesso una libertà unica e un’incredibile sensazione di spazio.

Swift Trawler 47 è la barca ideale per viaggiare in famiglia o comodamente in coppia: ha tutte le caratteristiche delle barche che percorrono lunghe distanze ed è semplice da utilizzare.

Nata dalla collaborazione tra Beneteau Power e Andreani Design, è l’ultima arrivata di una gamma d’imbarcazioni ed è stata disegnata per semplificare la vita a bordo e per star bene in ogni momento, sia in navigazione sia quando si è ancorati.

Con tre cabine e un divano letto, può offrire fino a 8 confortevoli posti letto. L’ampia cabina armatoriale è pensata come una suite, con doccia all’interno e testata indipendente.

A sinistra, la cabina ospiti dispone di due letti singoli che possono essere uniti, nonché di un bagno con doccia. Infine, una terza cabina modulare a dritta è perfetta per i bambini o può essere utilizzata come ripostiglio.

Gli ampi spazi interni del ponte superiore sono realizzati con materiali di alta qualità e favoriscono i momenti di convivialità.

Il teak o rovere opaco e un sapiente mix di materiali pregiati conferiscono inoltre un aspetto molto contemporaneo.

Il salone si può trasformare in una cabina supplementare per gli amici che desiderano fermarsi a bordo: basta aprire il divano letto, spazioso ma sapientemente integrato. Inoltre, il salone è abbastanza ampio da permettere di non incontrare alcun ostacolo quando ci si muove tra gli elementi.

Anche la cucina, con layout a L e un piano di lavoro molto grande, gioca il proprio ruolo nell’interazione a bordo: si può ad esempio cucinare mentre si parla con il resto dell’equipaggio dei momenti più memorabili della giornata.

Il pozzetto, invece, è altamente modulare e può essere attrezzato con un tavolo e un’ampia panca, prolungamento ideale dello spazio abitativo interno. Lo specchio di poppa si apre su una spaziosa piattaforma, ideale per tuffarsi, per il tender e per le soste quando si è ancorati: non c’è modo migliore per godersi il piacere del mare!

Infine, dal flybridge, molto ben attrezzato, si può godere il panorama del mare in ogni momento della giornata. Con il conducente possono sedersi fino a tre persone: lo spazio è accogliente e così sicuro da rendere le lunghe distanze un vero piacere.

Lo Swift Trawler 47 ha già superato le eccezionali prestazioni dei modelli precedenti e il suo consumo di carburante è molto ragionevole: il suo serbatoio, infatti, ha ora una capacità di 1920 litri e il serbatoio dell’acqua contiene fino a 680 litri.

Beneteau la definisce una a barca sicura grazie al suo aspetto robusto, confermata a bordo da un piano di coperta aperto, con ampie passerelle, diversi corrimano e un più facile accesso alla barca.

Nella timoneria del nuovo Swift Trawler 47 il conducente ha un’eccezionale visibilità dal sedile centrale, che può comodamente ospitare due persone. La console è fornita di due display di navigazione insieme a una telecamera a poppa, per facilitare le manovre.

Disponibile dagli schermi o da un tablet collegato, Ship Control consente di accedere in modo semplice e centralizzato a molte delle operazioni dell’imbarcazione. Già facilmente manovrabile con i suoi due motori, può essere equipaggiato anche con un joystick – sul flydeck, nella timoneria o nel pozzetto – che rende le manovre un gioco da ragazzi.