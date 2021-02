Palazzo della Meridiana, appuntamento con la danza

Giovedì 25 febbraio ore 18, Palazzo della Meridiana incontra Pasos Del Alma Asd, lezione ed esibizione di tango argentino

Nuovo appuntamento dedicato alla danza con la scuola Pasos Del Alma Asd ed i suoi insegnanti Fernando Trombetta e Nicoletta Albrizio che ci proporranno una lezione gratuita di tango con una speciale esibizione finale.

Coppia nella vita e nel lavoro, Fernando e Nicoletta, si incontrano nel 2011 unendo le loro vite artistiche, cresciuti da sempre nella musica e nella danza.

Da quel momento le loro figure di ballerini e maestri di tango si fondono in una “nuova coppia” di ballo, proseguendo insieme la loro vita artistica portando le proprie esibizioni al pubblico di numerose milongas (serate di tango) e festival sia in Italia che in Europa .

Hanno portato la loro personale didattica di maestri non solo negli eventi di tango tra Italia e Europa, ma anche in Liguria da Levante a Ponente, fino alla realizzazione del loro sogno di avere una propria scuola. Nasce così nel settembre del 2015 Pasos del Alma a.s.d. Scuola di Tango Argentino Genova, nel quartiere di Albaro. Fondatori e direttore artistici della loro scuola, vantano un luogo unico e curato nei particolare, dedicato al tango argentino sia come cultura (Fernando nato a Buenos Aires e cresciuto in una famiglia di milongueros trasporta nella scuola tutta la sua natura argentina) che come ballo, con un ricchissimo calendario di lezioni per tutti i livelli di studio.

La scuola Pasos del Alma offre un ampio ventaglio di lezioni: classi di gruppo di tango, milonga, vals, tango musica, tecnica femminile, tecnica maschile, folklore argentino, stretching e tonificazione muscolare mirati al tango, pratiche assistite e lezioni private.

Tra le attività della scuola anche storia del tango, preparazione gare e ” gruppo spettacolo scuola”.

Fernando e Nicoletta puristi del tango salon esaltano lo stile elegante e cadenzioso dell’epoca d’oro del tango.

Introduce l’appuntamento Giulia Cassini