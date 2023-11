Oregina, fiammata in cucina ristorante: due ustionati. Uno grave

Per cause ancora in fase di accertamento due addetti di un ristorante in via Costanzi a Genova Oregina oggi sono rimasti ustionati da un ritorno di fiamma mentre accendevano la brace in cucina.

Uno dei due, un 53enne, ha riportato gravi ustioni al volto, alle mani e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 è l’ustionato più grave è stato intubato e trasportato in codice rosso al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

L’altro addetto in cucina, che ha riportato ustioni più limitate a entrambe le mani ed è stato trasferito in codice giallo sempre al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi.

Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.