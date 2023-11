Certosa, altra rissa fra sudamericani: bottigliate in testa

Ancora una rissa fra sudamericani a Genova Certosa. L’altra notte tra via Brin e via Walter Fillak, secondo quanto riferito dalla Polizia, tre sudamericani di 26, 34 e 50 anni hanno litigato violentemente e uno di loro ha colpito uno gli altri due con delle bottigliate in testa.

Il 26enne è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove è stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del commissariato di Cornigliano e i sanitari del 118.

Gli stranieri sono stati denunciati per rissa, il 34enne anche per lesioni personali.

I poliziotti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e per risalire alle cause dell’alterco sfociato nelle violenze.