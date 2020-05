Ore 18, in Italia 269 morti (28.236): incremento in lieve calo. Malati: 608 in meno di ieri

Sono 28.236 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 269. Giovedì l’incremento era stato di 285.

Sono 100.943 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 608. Giovedì il decremento era stato di 3.106 (record).

Sono 78.249 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.304 rispetto a ieri. Giovedì l’incremento era stato di 4.693.

Il numero complessivo dei positivi finora accertati (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 207.428.

I dati sono stati diffusi intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile.

L’aumento nelle ultime 24 ore dei contagiati complessivi si concentra, secondo i dati della Protezione Civile, in Lombardia (+737), in Piemonte (+395) e in Emilia Romagna (+208). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+2), Calabria (+4). Nel Lazio i nuovi casi complessivi sono 56.

Intanto, non si arresta il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus: a oggi sono 1.578, ossia 116 in meno rispetto a ieri.