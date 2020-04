Ore 18, in Italia 285 morti (27.967): incremento in calo. Malati: 3106 in meno di ieri (record)

Sono 27.967 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 285. Mercoledì l’incremento era stato di 323.

Sono 101.551 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 3.106 (record da inizio emergenza). Mercoledì l’incremento era stato di 548.

Sono 75.945 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 4.693 (record da inizio emergenza). Mercoledì l’incremento era stato di 2311.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 205.463, con un aumento rispetto a ieri di 1.872.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli a Roma.

Intanto, non si arresta il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. A oggi sono 1.694 (101 in meno di ieri). Di questi, 605 sono in Lombardia (29 in meno di ieri).

Dei 101.551 malati complessivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi (1.061 in meno di ieri) e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare (1.944 in meno di ieri).

Dai dati della Protezione civile è anche emerso che sono 36.211 i malati in Lombardia (89 in più rispetto a ieri), 9.563 in Emilia-Romagna (-2.299), 15.493 in Piemonte (-28), 8.147 in Veneto (-222), 5.584 in Toscana (-79), 3.551 in Liguria (-25), 3.210 nelle Marche (-137), 4.468 nel Lazio (-67), 2.773 in Campania (-9), 1.370 nella Provincia di Trento (-93), 2.949 in Puglia (+22), 1.170 in Friuli Venezia Giulia (-57), 2.157 in Sicilia (+12), 1.915 in Abruzzo (-61), 802 nella provincia di Bolzano (-43), 233 in Umbria (-28), 744 in Sardegna (-17), 740 in Calabria (-13), 89 in Valle d’Aosta (-46), 192 in Basilicata (-2), 190 in Molise (-3). Quanto alle vittime, se ne registrano 13.772 in Lombardia (+93), 3.551 in Emilia-Romagna (+39), 3.066 in Piemonte (+63), 1.459 in Veneto (+22), 842 in Toscana (+15), 1.167 in Liguria (+15), 906 nelle Marche (+7), 441 nel Lazio (+10), 359 in Campania (+0), 418 nella provincia di Trento (+2), 415 in Puglia (+5), 289 in Friuli Venezia Giulia (+4), 235 in Sicilia (+3), 320 in Abruzzo (+5), 275 nella provincia di Bolzano (+1), 67 in Umbria (+1), 116 in Sardegna (+0), 86 in Calabria (+0), 137 in Valle d’Aosta (+0), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0). Ad oggi sono stati effettuati 1.979.217 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.354.901 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 68.456.