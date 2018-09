Giornata da non perdere a Valletta Cambiaso, in scena oggi le semifinali del singolare dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domani.

Ci sarà un gustoso antipasto prima delle semifinali di singolare, a partire dalle 16.30 quando andrà in scena la seconda semifinale del doppio sul campo centrale ‘Beppe Croce’: di fronte Sander Gille e Joran Vliegen (teste di serie numero 3) contro gli slovacchi Martin Klizan e Filip Polasek.

In finale affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies che ieri avevano battuto Stephane Robert e Ivan Gakhov.

Poi non prima delle 18.30 sempre sul centrale il match tra la testa di serie numero 5 Federico Delbonis e l’italiano Lorenzo Sonego, numero 8 del Main Draw. L’argentino Delbonis a vinto nel 2016 la Coppa Davis con l’Argentina, ed è stato grande protagonista nel successo con la Croazia.

Nel 2018 ha raggiunto la semifinale del torneo ATP World Tour 250 di Buenos Aires e ha raggiunto quarti di finale del torneo ATP World Tour 250 di Bastad. In carriera ha vinto due tornei ATP World Tour 250: nel 2014 a San Paolo è nel 2016 a Marrakech. Attualmente è il numero 111 della classifica mondiale ATP. E’ alla sua seconda partecipazione al torneo di Genova. Nel primo turno ha eliminato Rogerio Dutra Silva 4-6/6-4/6-3. Nel secondo turno Giovanni Fonio 6-1/6-3 e nei quarti di finale ha battuto Stefano Travaglia 6-3 /3-6/ 7-6

Sonego ha raggiunto il secondo turno nel torneo Grande Slam degli Australian Open e si è qualificato per il tabellone principale del torneo Grande Slam di Wimbledon. Inoltre ha raggiunto i quarti di finale del Torneo World Tour 250 di Budapest e ha raggiunto la semifinale nel Torneo Challenger di Bergamo e ha raggiunto quarti di finale nel Torneo Challenger di Qujing, Attualmente è numero 121della classifica mondiale ATP. E’ alla sua seconda partecipazione al torneo di Genova. Nel primo turno ha eliminato Stephane Robert 6-1/6-2, nel secondo turno Alexei Vatutin 6-4/4-6/7-5, nei quarti di finale Hubert Hurkacz 1-6/ 6-3/7-6. Poi in serata, non prima delle 20.30, il tedesco Dustin Brown, vincitore a Genova nel 2013, e il brasiliano Thomaz Bellucci, già numero 21 della classifica mondiale ATP e vincitore in carriera di quattro titoli nei tornei ATP World Tour 250. Brown Nel 2015 riuscì nell’impresa di battere Rafa Nadal a Wimbledon in quattro set. Nel 2018 ha raggiunto la semifinale nel Torneo Challenger di Meerbusch ed ha raggiunto la semifinale nel Torneo Challenger di Heilbronn. Attualmente è il numero 227 della classifica mondiale ATP. Ha vinto il torneo di Genova nel 2013. Nel primo turno ha eliminato Pablo Andjuar 6-4/7-5, nel secondo Andrea Basso 6-2/5-7/6-2. Nei quarti di finale ha battuto Lukas Rosol 3-6/6-4/7-6.

E’ alla sua sesta partecipazione al torneo di Genova.

Mentre Bellucci fa parte della Nazionale brasiliana di Coppa Davis. Nel 2018 ha raggiunto il secondo turno nel torneo Grande Slam degli Australian Open e si è qualificato per il tabellone principale del torneo Grande Slam di Wimbledon. E ha raggiunto i quarti di finale del Torneo World Tour 250 di Budapest e ha raggiunto la semifinale nel Torneo Challenger di Bergamo.

Attualmente è numero 311 della classifica mondiale ATP.

E’ alla sua prima partecipazione al torneo di Genova. Nel primo turno ha eliminato Gianmarco Moroni 7-6/4-3 e nel secondo turno Martin Klizan 3-6/7-5/4-0 poi Klizan si è ritirato. Nei quarti di finale ha battuto Christian Garin 7-6/6-4.