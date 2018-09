Genoa, superata la quota abbonamenti dello scorso anno

Un’altra bandierina piazzata per marcare il territorio. A evidenziare l’amore dei tifosi verso la prima squadra di calcio fondata in Italia.

Al Ticket Office del Genoa Museum and Store, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, domenica inclusa, chiuso il lunedì, la riapertura della Campagna Abbonamenti ha portato nuovi aficionados con il raggiungimento, e il superamento, della quota riferita al campionato precedente. Nel 2017/18 erano stati 17.577 i sottoscrittori di tessere stagionali. In questi ultimi giorni sono saliti a 17.743. E non è finita.

La prossima settimana sarà l’ultima disponibile per aderire. Lo stop è fissato domenica 16 settembre (alle ore 15) al Ticket Office. A livello di procedure è necessario presentarsi con il modulo debitamente compilato e firmato per la nuova legge sulla privacy. E’ scaricabile dall’apposita sezione del sito ufficiale, ma comunque disponibile presso il punto vendita al Porto Antico. E la Dna Genoa su cui caricare l’accesso all’impianto che vale per tutta l’annata. Anche la Dna Genoa, per i non possessori, è richiedibile presso il Ticket Office.