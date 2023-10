Oggi ad Albenga i funerali di Maria Celeste Paoli Maineri

SAVONA. 2 OTT. Si sono svolti questa mattina nella “Città delle Torri” i funerali della dottoressa Maria Celeste Paoli vedova Maineri alla presenza di un gran numero di fedeli e di tante persone legate al mondo dell’arte, dell cultura e della ricerca storica ed archeologica di cui la professoressa era una delle figure più importanti della nostra regione. Il mondo della cultura ligure si è stretto alla figlia Paola e piange la scomparsa della studiosa, avvenuta all’ Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Scrittrice, docente universitaria, ricercatrice, autrice di centinaia di pubblicazioni ed instancabile organizzatrice di eventi culturali, Maria Celeste Paoli iniziò giovanissima la collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il professor Nino Lamboglia le affidò importanti incarichi e responsabilità negli scavi archeologici cittadini, nei restauri e nelle indagini sui monumenti di Albenga, in particolare sulla Cattedrale tanto che negli anni successivi tutti i volumi più importanti sull’argomento porteranno la sua firma unita a quella di Josepha Costa Restagno. La Paoli condurrà poi con Lamboglia gli scavi di Ventimiglia e collaborerà alla Scuola di Alta Specializzazione da lui tenuta al Museo Bicknell di Bordighera. La Paoli ha partecipato successivamente ancora ad altri importanti scavi: sul Priamar a Savona, ad Ampurias in Spagna, a Toirano con studiosi di preistoria italiani e stranieri. Ha poi collaborato con Lamboglia per la valorizzazione del borgo antico di Toirano e delle Grotte, di cui sposò uno degli scopritori, Dario Maineri.

Molto si impegnò negli studi ed interventi per il recupero del centro monumentale di Noli ed altri importanti restauri, ad Albenga, a Finale ed in tutto il Ponente ligure. Fece anche parte attiva nelle ricerche della neonata archeologia sottomarina, prima in Liguria, poi a Spargi in Sardegna ed a Baia in provincia di Napoli. Laureata all’Università di Genova, quando a Nino Lamboglia venne attribuita la prima cattedra universitaria di Archeologia medievale in Italia ne divenne assistente, insieme a Tiziano Mannoni. Dopo la tragica morte del professor Lamboglia partecipò a molteplici iniziative dell’Istituto ad Albenga, organizzando incontri, mostre, convegni ed attività scientifiche in ricordo del Professore. E’ stata anche una delle ideatrici dei famosi Cicli di conferenze e dei Corsi di introduzione alla ricerca storica interdisciplinare che sono il fiore all’occhiello della sezione ingauna dell’Istituto Internazionale degli Studi Liguri. La dottoressa Maria Celeste Paoli ha ottenuto, nella sua lunga carriera, importanti riconoscimenti in ambito storico, culturale e sociale. La nostra redazione si unisce al cordoglio della figlia Paola, della famiglia e degli amici per la perdita di una così cara persona.

CLAUDIO ALMANZI