Rallye Sanremo e Palme ok per la New Racing for Genova

Successi di Gruppo per i giovani Federico Gangi e Matteo Barbero

Il fine settimana nell’imperiese si è tradotto in maniera soddisfacente per la New Racing for Genova. Al 70° Rallye Sanremo, valido per il Campionato italiano di specialità, la scuderia presieduta da Laura Bottini ha conquistato un rilevante successo nella Classe RA5N Nazionale con la Suzuki Swift dei coniugi locali Nicolò Ventoso e Teresa Varalla, autori di una gara di tutta sostanza.

Grosse soddisfazioni per la New Racing for Genova sono arrivate anche dalla partecipazione al 24° Rally delle Palme, l’altra gara disputata nello scorso fine settimana, dove il sodalizio ligure ha piazzato ben due giovani coppie nella “top ten” finale: al sesto posto i savonesi Federico Gangi – Andrea Ferrari (Renault Clio – R3) e all’ottavo Matteo Barbero – Luca Pierani (Renault Clio – N3) con entrambi gli equipaggi che, dopo una gara tutta di primo piano, hanno portato a casa anche il successo nel Gruppo e nella Classe d’appartenenza.

Sul traguardo di Bordighera sorrisi anche per Luigi Guardincerri – Michele Guastavino (Volkswagen Polo – N5), che hanno conquistato il successo nella loro Classe mentre non hanno assaporato la gioia dell’arrivo finale Alberto Biggi – Martina Bertelegni (Skoda Fabia – R5-Rally2), vittime di un lieve incidente nella prima prova speciale, e Elio Canepa – Claudia Spagnolo, traditi nel finale dal cambio della loro Citroën C2 VTS – RS1.6, dopo una buona prestazione.

Nel prossimo fina settimana l’attenzione della New Racing for Genova sarà tutta concentrata sul savonese Egidio Aragno che, all’Autodromo dell’Umbria a Magione, in provincia di Perugia, porterà avanti la propria esperienza in seno alla Formula Predator’s al volante della sua monoposto PC015H.