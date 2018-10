Nuovo video crollo Morandi, Desi: anche qui presenti anomalie

Dopo l’esposto in procura a Teramo presentato dal presidente del DESI, Dipartimento Europeo Sicurezza informazioni, tramite il suo presidente, in merito ad una possibile manomissione del video sul crollo del viadotto Morandi, la Questura di Genova il 26 settembre aveva diffuso con un comunicato stampa il video con la versione Integrale di quanto ripreso dalle telecamere di Autostrade che ritraeva i minuti precedenti al crollo del ponte, le immagini mostrano il ponte Morandi dalle ore 11,32.25. alle ore 11,36.35.

Qualche giorno fa, il 3 ottobre, la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi.

Si tratta di un filmato che unisce le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza dell’Ansaldo e della ditta Piccardo, che sorgono nell’area della Val Polcevera colpita dalla sciagura.

Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un certo punto viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud si vedono le auto che passano e poi, dopo un salto immagine dovuto a un black out, si vede l’asfalto del ponte crollato, un furgone fermo e due persone che si allontanano dalle macerie.

Il Desi, anche in questo caso evidenzia delle anomalie. “Nel video diffuso dalla Guardia di Finanza – si legge nella nota del Desi – si vedono altre anomalie, nella cam1 si vede un’auto di colore grigio in ‘via Polcevera’ che sparisce e nell’altra parte opposta in ‘via G. Cornigliano’ compare dietro uno specchio stradale”.

Ed ancora, nel “nuovo video sul crollo del ponte – sostiene il Desi – si vede nella prima immagine l’orario riportato fino alle 11:40 il ponte è ancora per intero e poco dopo l’immagine si offusca e non si vede più il pilone 9, mentre nella seconda cam (camera09) non compare più l’orario e si vede un taglio delle immagini con macerie e persone che camminano, l’immagine è sfumata. Alle 11:36 i sismografi hanno registrato per ben 23 secondi un terremoto pari a 1 grado della scala richter provocato dal crollo del ponte. Come mai alle 11.40 si vede il ponte ancora intatto? cosa ha provocato il terremoto? A che ora è crollato il ponte esattamente visto che gli orari non coincidono con il crollo? Anche questo video sembrerebbe manomesso.

Nella Relazione del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) del 25 sett. punto (3.8.1), viene riportato che la procura di Genova non ha fornito materiale Video e documenti utili all’indagine, un palese ostruzionismo. Il MIT ha dovuto utilizzare materiale di pubblico dominio. Sempre nella medesima relazione viene riportato che il giornale New York Times aveva avuto un materiale Video differente da quello di pubblico dominio, come faceva ad avere un video integrale prima che uscisse ufficialmente?”

Il Desi ha deciso, così, di compiere un secondo esposto sempre presso la Procura di Terano.

