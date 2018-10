Stresa-Savona, Grandoni: Partita non facile

Domani il Savona sarà di scena a Stresa per la 4^ giornata del Campionato di Serie D, Girone A. Mister Grandoni, questa mattina, nella conferenza pre-gara, ha parlato del prossimo match in sala stampa, con i giornalisti, subito dopo la rifinitura svoltasi al Bacigalupo.

“Ho visto lo Stresa la settimana scorsa ed è una squadra molto organizzata, aspettano senza fretta per poi provare a colpire, anche a Chieri dopo essere passati in svantaggio, hanno giocato a visto aperto sfiorando il pareggio. Come abbiamo detto dall’inizio in Serie D non esistono partite facili e giocheremo su un campo ancora più piccolo di quello di Dronero e probabilmente, con la pioggia. Questa settimana abbiamo avuto qualche defezione per attacchi influenzali e qualche piccolo infortunio e dovremmo fare di necessità virtù.”