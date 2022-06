Nuovo sindaco di Chiavari, a Palazzo Bianco presentazione della Giunta

A Palazzo Bianco questa mattina la presentazione ufficiosa, in attesa della proclamazione della Prefettura, della squadra di Federico Messuti, nuovo sindaco di Chiavari.

“Abbiamo voluto presentare sin da subito i membri della giunta e del consiglio comunale, con rispettivi incarichi, per iniziare a lavorare quanto prima e portare avanti non solo le opere intraprese ma anche il modo di governare che ci ha contraddistinti in questi cinque anni, con competenza, passione e ascolto – spiega Federico Messuti – Avremo poi altri componenti della nostra squadra che ci aiuteranno in base alle loro competenze. Subito al lavoro per Chiavari e per i chiavaresi”.

Membri della Giunta

Federico Messuti sindaco

Michela Canepa, Vicesindaco, assessore al bilancio, al personale, ai servizi sociali, alla famiglia e all’istruzione.

Alessandra Ferrara, Assessore ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla protezione civile, al demanio, e al porto. Coordinamento bandi e fondi per finanziamento delle opere pubbliche. Rapporti con gli enti sovraordinati.

Paolo Garibaldi, Assessore alla Polizia Municipale, ai servizi tecnologici, alla manutenzione, al patrimonio, al ciclo delle acque.

Gianluca Ratto, Assessore alla promozione della città (turismo, sport, commercio, artigianato e agricoltura).

Silvia Stanig, Assessore alla cultura, servizi demografici e pari opportunità.

Presidente del Consiglio, Antonio Segalerba

Consiglieri Comunali con incarico

• Claudia Brignole (capogruppo Avanti Chiavari-Di Capua), quartieri e frazioni

• Andrea Dagnino, sport

• Pietro-Ugo Della Casa, decoro e pulizia della città

• Alice Galli, sanità

• Luca Ginocchio, comunicazione, sito web e sentieri

• Alessandro Monti (capogruppo Partecip@ttiva), scuola

• Emanuele Sanguineti, vicepresidente del consiglio e affari legali, informatizzazione, servizi ecologici

• Massimo Sanguineti, lungo Entella e cimiteri comunali

• Ilaria Solari, eventi per giovani, verde, parchi, giardini, abbattimento barriere architettoniche.