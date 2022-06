Con l’esplosione delle richieste di terapia online degli ultimi mesi, è cresciuta la rete di professionisti che hanno abbracciato questo modello. In Liguria, gli psicoterapeuti che offrono terapie in videoconferenza sono quasi triplicati.

A raccontare la “digitalizzazione” della psicoterapia e del benessere mentale in Liguria è Serenis, che annuncia la prima edizione del Progetto Polaris. Il Progetto Polaris è stato ideato per riconoscere i terapeuti che hanno dimostrato eccellenza nell’uso della tecnologia come strumento di cura.

Nasce Polaris, il premio per i migliori psicologi online

Il premio Polaris sarà assegnato annualmente da una giuria composta in primo luogo da membri della stessa Serenis e in secondo luogo da rappresentanti di altre organizzazioni impegnate in questo settore, come università o associazioni di terapeuti.

È stato creato anche con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla terapia online, su come scegliere il terapeuta migliore e fornire aiuto a chi ne ha più bisogno.

A Genova ecco i premiati:

Dott.ssa Laura Ceccoli (ben 192 recensioni online)

Dott.ssa Elisabetta Katia Torti

Dott. Emanuele Lucchetti

Dott.ssa Monica Maini

Dott.ssa Giovanna Are

Spiega Francescon, uno dei fondatori di Serenis: “Il digitale ha il grande pregio di rendere più accessibile il benessere mentale, non solo per un tema economico o di comodità, ma anche perché riduce le “frizioni” del prendere la decisione di rivolgersi a un terapeuta e “ammorbidisce” lo stigma che da sempre ha accompagnato la psicoterapia. Polaris nasce proprio con questo obiettivo: dimostrare gli effetti virtuosi dell’integrazione e della complementarietà tra fisico e digitale (ndr, solo l’1% dei terapeuti premiati lavora con Serenis, mentre il resto riceve in studio in modo indipendente), proponendosi contemporaneamente, nel suo piccolo, come garanzia di qualità online, grazie al coinvolgimento di un gruppo di specialisti esterni autorevoli nella valutazione dei profili dei terapeuti premiati”.