Nuove esperienze sensoriali in Val di Vara per il Festival Nuove Terre.

Appuntamento segreto tra le mura di Casa Nasca a Carro con “Rebecca. Un racconto al buio”, l’ultima invenzione di Marco Pasquinucci per Officine Papage: una suggestiva narrazione a luci spente che offrirà al pubblico l’occasione di vivere un’esperienza sensoriale collettiva davvero unica e sorprendente, realizzata con la consulenza di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari.

Domenica 21 agosto 2022 h 21-30 (biglietti €5)

CARRO, Casa Nasca, via A. M. Gianelli

Officine Papage / REBECCA. Uno spettacolo al buio

Dal romanzo La vita accanto di Mariapia Veladiano. Adattamento e regia Marco Pasquinucci.

Con Marco Pasquinucci. Voci Emanuele Niego, Caterina Simonelli, Ilaria Pardini, Cecilia Vecchio

Primo spettatore Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Audio Diego Ribechini,sound designer Mattia Loris Siboni.

Produzione Officine Papage, Teatro della Caduta

Lo spettacolo nasce da una riduzione drammaturgica del romanzo La vita accanto di Maria Pia Veladiano (esordio dell’autrice, Premio Calvino 2010, finalista al premio Strega 2011). Cardine della performance è la storia di Rebecca, narrata in prima persona, in bilico tra un appassionante giallo e lucida, tagliente, poesia.

Rebecca parla calma. Rebecca sorride, sceglie le parole giuste, non ha timori: racconta la sua storia. Con pazienza, con cura, con grazia. A volte Rebecca è poesia. Anche se siamo al buio hai la sensazione che ti guardi negli occhi. Rebecca è una donna brutta, non è storpia, per cui non fa nemmeno pietà. Ha tutti i pezzi al loro posto ma appena più in là: o più corti, o più lunghi o più grandi di quello che ci si aspetta. Una bambina, poi una donna. Una storia, un inconfessabile segreto di famiglia. Coprotagonista dello spettacolo è il buio, l’oscurità, capace di accogliere e proteggere, quel “buio buono, venato d’azzurro”, che non giudica e fa sentire profondamente. Un’occasione per scappare, per una volta, dagli occhi.

