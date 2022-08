Concerto dell’Ensemble Voxonus dedicato a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Ad Albissola Marina il 23 agosto alle 21.15.

Concerto dell’Ensemble Voxonus, martedì.

Tripudio barocco all’oratorio di San Giuseppe in piazza della Concordia con archi e clavicembalo. Riparte la stagione musicale che coinvolge Liguria, Piemonte e Lombardia.

Martedì 23 agosto alle 21.15 la rassegna musicale Voxonus Festival torna ad Albissola Marina con il concerto dedicato a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi “Il cimento dell’armonia e dell’inventione, op. 8”.

Sarà il caratteristico oratorio di San Giuseppe, in piazza della Concordia, a ospitare l’Ensemble Voxonus composto da Maurizio Cadossi, violino concertante; Claudia Monti e Paolo Costanzo, violini; Claudio Gilio, viola; Eugenio Solinas, violoncello; Roberto Massetti violone e Claudia Ferrero, clavicembalo.

Il programma del concerto affonda le sue radici nella tradizione della rassegna brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona in quanto si sviluppa attorno alle celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi.

Rivela un percorso narrativo e descrittivo che è al tempo stesso metafora dell’esistenza umana e inno al Prete rosso veneziano.

Il programma si apre con l’aria “Gelido in ogni vena” dall’opera Il Farnace, come introduzione in tema alla luce fredda, proseguendo appunto con l’Inverno (quando il Sole raggiunge il punto più basso sull’orizzonte per poi rinascere) per terminare con l’Autunno.

Ogni strumento incarna di volta in volta l’essenza della stagione, offrendo quelle arie vivaldiane più vicine, musicalmente e poeticamente, a ciò che si intende raccontare attraverso la musica.

Claudio Gilio, direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona, commenta:

“Inauguriamo nel cuore di Albissola Marina un ciclo di quattro concerti che si terrà nel borgo in cui undici anni fa esordì il festival.

Da allora non abbiamo mai mancato a questo appuntamento che ci lega di volta in volta alla cittadinanza e ai turisti e lo possiamo fare grazie all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Albissola.

Abbiamo cambiato location, da Villa Faraggiana all’oratorio di San Giuseppe, ma lo spirito che anima l’organizzazione è sempre lo stesso.

Anche nei periodi più difficili, quando le restrizioni penalizzavano la cultura, abbiamo portato la musica in piazza, tra la gente”.

Il concerto lascia spazio anche ad approfondimenti sul periodo storico trattato, soluzione apprezzata dal pubblico in particolare per la cifra esecutiva che il solista Maurizio Cadossi (violino concertante) riesce a trasmettere ai fruitori.

L’esecuzione con prassi storicamente informata viene presentata con strumenti originali dell’epoca e arricchita di cadenze di collegamento, come in uso al tempo di Vivaldi: un’esperienza unica resa possibile dalla collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno degli sponsor tra cui la Fondazione Agostino De Mari.

PILLOLE DI STORIA

La rassegna di musica antica Voxonus Festival nasce nel 2011 ad Albissola Marina, in Liguria, diventando un centro di produzione internazionale sinonimo di eccellenza nella ricerca filologica.

Il successo dell’idea di Claudio Gilio, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Savona, e dello specialista Filippo Maria Bressan all’interno del progetto “Academia di musici e cantori” arriva fino a oggi e si sviluppa nella fortunata esperienza del Centro di ricerca sul Quartetto italiano (CERQUI). Il 2022 è infatti l’anno della piena maturità: innovazione, formazione, comunicazione.

È così che l’Orchestra Sinfonica di Savona, nel suo 30° anniversario di fondazione, si presenta a un pubblico sempre più vario. Gli oltre 30 concerti dell’11° edizione, in programma da giugno a dicembre 2022, sono momenti esperienziali che promuovono la diffusione della musica eseguita con prassi informata e strumenti storici, valorizzando cultura e territori.

Tra le nuove location si annoverano Savona con la splendida Cappella Sistina e il Santuario di N.S. di Misericordia; la chiesa della Croce Nera di Saluzzo, Sassello e Milano. Confermati gli appuntamenti di Albissola Marina, Vado Ligure e Torino con un calendario di spettacoli diffusi in collaborazione con il Collegio Universitario Einaudi.

Ingresso gratuito. Per informazioni contattare i numeri 019.824663 | 340.6172142 (anche via WhatsApp) o la mail info@orchestrasavona.it.

Calendario completo sul sito https://www.orchestrasavona.it o sulle pagine social Facebook e Instagram.