Nuova statua dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini verrà posizionata presso la casa-museo dello statista

Nuova statua dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alla Camera dei Deputati la presentazione del progetto, ora l’opera firmata da Pietro Marchese verrà posizionata presso la casa-museo dell’ex Presidente della Repubblica Per Sandro. Questo il nome che il Comune di Stella ha scelto per la tre giorni di arte e storia che culminerà domenica 6 novembre alle 11.30 con l’inaugurazione della statua dedicata a Sandro Pertini.

L’opera, concepita dall’artista Pietro Marchese come un elemento di arte pubblica, sarà posizionata presso la casa-museo a Stella San Giovanni per poi essere svelata nel corso della cerimonia.

Per Sandro è una manifestazione a tutto tondo che vuole approfondire il ruolo di Pertini nella storia, dalla sua gioventù savonese sino ai giorni alla guida della Repubblica Italiana (1978-1985). In programma, oltre al convegno Pertini e Stella, storie e testimonianze a cui parteciperanno tra gli altri Diomira Pertini, nipote di Sandro, e il cognato Umberto Voltolina, musica, arte e cinema. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Stella e con il sostegno di Fondazione Agostino De Mari e Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi.

L’iniziativa vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regione Liguria, Provincia di Savona, Associazione Pertini e Beigua UNESCO Global Geopark. La comunicazione e la gestione dell’evento è a cura de “Il Cantiere delle Idee – Starfilm Liguria”. Si ringraziano l’associazione ANSPI San Giovanni e ANPI Sandro Pertini sez. Stella, oltre a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto. «Non è un punto di arrivo, ma di inizio.

È il momento in cui l’opera dedicata a Sandro Pertini si mette al servizio della cittadinanza, diventa interlocutrice della società di oggi, della politica, della storia che stiamo scrivendo. Dopo la presentazione del progetto alla Camera dei Deputati nel gennaio 2022 – in concomitanza con la proposta di legge sulla valorizzazione delle case natali – la statua verrà posizionata all’ingresso della casa-museo. Come sindaco più giovane della regione è per me un onore e un piacere aver portato a termine questo percorso. Pertini ritorna infine a Stella, tra la sua gente, nel luogo a lui più familiare: casa», commenta il sindaco di Stella Andrea Castellini. «Una scultura dedicata al presidente Pertini non poteva che essere concepita come un antimonumento, ovvero come un’opera vivibile.

Da anni sostengo la filosofia che fortifica la storia attraverso dinamiche visive. Lo faccio con la scultura, facendo rivivere i grandi personaggi nei luoghi del cuore, non con opere commemorative statiche, ma con vere e proprie presenze fisiche e animiche. Solo l’arte può farsi portavoce di determinati messaggi e ancor di più la scultura, con la sua dimensione tridimensionale», commenta Pietro Marchese. «Resterà lì seduto – prosegue Marchese – su quel muricciolo dinanzi a casa. È presente, ma nello stesso tempo assente, immerso nel suo silenzio, nei suoi ricordi più intimi, talvolta legati al dolore della guerra. Come artista sostengo la Public Art.

La sostengo perché rende un servizio alla società, soprattutto quando vogliamo dialogare con un’arte che sconvolge e coinvolge, non tanto come complemento d’arredo, ma essenza e unicità dell’irripetibilità». La panchina su cui siede la statua è stata realizzata dalla ditta Formento Restauri utilizzando pietre autoctone. L’opera sarà accompagnata da un pannello esplicativo.

La scelta del sostegno veicola l’intenzione dell’artista di inserire la statua, a grandezza naturale, nel contesto urbano, con la possibilità di sedersi accanto. «Un’inaugurazione che ha tutto il sapore di un evento di portata storica, per Stella e per l’Associazione Pertini. Il sogno coltivato per trent’anni è diventato realtà anche grazie all’estro del professor Marchese e all’impegno dei sindaci che lo hanno sostenuto.

Siamo certi che chi vorrà onorare il presidente sarà profondamente emozionato nel trovare la statua di Pertini, sentinella vivida capace di accogliere i passanti e i visitatori. Una presenza essenziale per tutti».

Così Elisabetta Favetta, presidente dell’Associazione Sandro Pertini. PROGRAMMA SABATO 5 NOVEMBRE • Presso la sala polifunzionale San Giovanni (accesso da via Muzio, Stella San Giovanni) 10.00 – Proiezione del corto Pertini – Arrendersi o Perire. Opera del regista Giovanni Minardi 11.00 – Convegno Pertini e Stella, storia e testimonianze.

Intervengono Umberto Voltolina, Carlo Ruggeri, Sandra Isetta, Giuseppe Milazzo. Presenzierà Diomira Pertini. 17.30 – Inaugurazione della mostra I bozzetti di Pertini a cura di Pietro Marchese. Presentazione dei cataloghi Sagep Editori. 18.00 – Proiezione del documentario Per Sandro. Un viaggio tra arte, storia e territorio. Opera del regista Lorenzo Giglio, anteprima nazionale.

• Presso la Chiesa di San Giovanni Battista, su gentile concessione della parrocchia 21.15 – Concerto vocale e strumentale a cura dell’associazione Hapax. Direttore Mº Angelo Mulé. DOMENICA 6 NOVEMBRE 10.00 – Omaggio alla tomba di Sandro Pertini con deposizione corona. 10.30 – Sandro un figlio, un uomo, un partigiano. Interviene ANPI Sandro Pertini sez. Stella. 11.30 – Inaugurazione statua a Sandro Pertini. Cerimonia presso la casa natale in via Muzio 42, Stella San Giovanni. LUNEDÌ 7 NOVEMBRE – Incontro dell’artista con le scuole. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Stella www.comunestella.it