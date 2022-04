Nuova manifestazione a Genova contro il governo Draghi

Anche questo sabato, per l’ennesimo sabato di fila, manifestazione di piazza a Genova contro “il governo Draghi, contro la sua gestione pandemica, contro l’aumento dei prezzi e contro la sua politica bellicista.”

La manifestazione è organizzata tra gli altri da Libera Piazza Genova.

L’appuntamento è per le 16 in piazza De Ferrari dove interverranno Agata Comitini; Sandro Stagno; Dott. Santi e telefonicamente Ornella Mariani.

Alle 17 la partenza del corteo che partendo da piazza De Ferrari percorrerà via XX Settembre, via Brigata Liguria, Galleria Colombo, piazza Dante per ritornare in piazza De Ferrari.