Erano passate da poco le 15.15 di ieri quando la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato una squadra per un soccorso a mare nella zona della spiaggia di Renà a Riva Trigoso.

Un 70enne, mentre si preparava per andare a pescare in apnea, è stato colto da un’onda e trascinato in mare. Senza pinne e con già i piombi allacciati in vita, purtroppo non è più riemerso.

Sul posto è stato inviato anche l’elicottero Drago con i sommozzatori a bordo, la motonave Gadda e altri sub dei VVF via terra.

Raggiunti gli scogli dove era scomparso, i sub dei VVF si sono immersi e hanno recuperato il corpo senza vita della vittima.

Nello specchio acqueo antistante Riva Trigoso sono inoltre intervenuti gli uomini della motovedetta della Capitaneria di Porto S.A.R. CP 883, dell’unità GC A 95 di Santa Margherita Ligure, i militari del Locamare di Riva Trigoso, i carabinieri e i sanitari del 118.