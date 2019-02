Bologna-Genoa, la vigilia delle due squadre rossoblù

La giornata di Genoa e Bologna, squadre che rappresentano le tradizioni del calcio italiano, si snoda tra riunioni ed allenamenti.

Partenza del Grifo per il capoluogo emiliano, dove mister Prandelli e il gruppo arriveranno prima di cena. Allo stadio Dall’Ara va in scena un match chiave per il prosieguo del campionato, con Criscito e compagni a caccia del terzo risultato utile consecutivo, una rarità nel cammino compiuto sin qui. Oltre 500 i supporter al seguito del team per la partita che avrà inizio alle 12:30.