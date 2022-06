Nominati sabato a Genova 20 nuovi membri dell’Ordine dei “Cavalieri dello Sport”

Tra questi il nuotatore Francesco Bocciardo, l’ex rossoblù Sidio Corradi, l’ex calciatrice Dina Unali e l’allenatore della Sampdoria Felice Tufano.

Una serata speciale, con la nomina di 18 nuovi “Cavalieri dello Sport” provenienti da ogni parte d’Italia e innalzamento di due già Cavalieri al ruolo di “Grandi Cavalieri”.

La manifestazione, organizzata in maniera perfetta dal Gran Cavaliere Silvestro Demontis, si è tenuta sabato 4 giugno a Genova, presso l’Hotel Mercury, ed ha visto la presenza di grandi nomi dello sport locale e nazionale.

A presentare questa edizione del cerimoniale dell’Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport, l’ottava tornata di ingresso dal 2012 – sono stati chiamati due tra i più apprezzati conduttori di serate e spettacoli genovesi, e cioè Carlo Barbero e la giornalista Giulia Cassini, che hanno portato avanti con classe, ritmo e grande professionalità la serata.

Ad affiancarli, Martina Vermiglio, Istruttrice di Fit Boxe e presenza importante sul palco.

Così, dopo il forzato stop per la pandemia (le ultime investiture c’erano state a fine novembre 2019) è stato possibile procedere a nuove nomine che, come ha precisato il Grande Cavaliere Silvestro Demontis “Oltre a risultati sportivi di prestigio devono aver operato nel mondo del sociale e della solidarietà; quindi meriti sportivi ma anche un doveroso riconoscimento anche a chi tante volte lavora all’uscire, dietro le quinte”.

La Sala “Colombo” dell’Hotel Mercury era al gran completo, per una manifestazione che ormai è diventata importante nel tessuto sportivo e sociale italiano (e non solo: tanti Cavalieri vivono all’Estero), e che ha il significativo Patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e CONI.

Nel corso della serata c’è stata la nomina da Cavalieri a “Gran Cavalieri” di Emilio Minunzio (Membro Ministeriale Effettivo del Consiglio Nazionale del 3° Settore, Roma) e Raffaele Morandini (Alpinista, Membro del prestigioso “Club 4000”, sempre a fianco di eventi benefici, Milano); poi, chiamati ad uno ad uno sul palco da Giulia Cassini e Carlo Barbero, sono stati insigniti del titolo di “Cavaliere” Giuseppe Sabbadini (Giornalista, Mantova), Angelo Paolo Biondo (Giornalista, Mantova), Davide Scarfò (Ex atleta ed allenatore calcio), Giuliano Barbera (Maestro di ballo, Genova), Marcello Filippo (Insegnante di Arti Marziali, Milano), Francesco Bocciardo (Nuotatore pluri mediagliato a Olimpiadi e Mondiali, Genova), Francesco Zanfrino (Ex atleta Arti Marziali, Roma), Andrea Roberti (Promotore Sportivo, Roma), Angelo Di Fede (Maestro di Danza, impegnato per l’Ambiente, Genova), Massimo Congiu (Maestro di Arti marziali, Brescia), Franco Bozza (Maestro di Arti Marziali, Genova), Caterina Marco (Ex Ballerina Classica e Coreografa, Genova), Felice Tufano (Ex Calciatore professionista, allenatore squadra “Primavera” Sampdoria, Genova), Dina Unali (Ex Calciatrice, organizzatrice di manifestazioni benefiche, Genova), Sirio Corradi (Ex Calciatore professionista, allenatore squadre giovanili Genoa, Genova), Domenico Sollecito (Ex Nazionale di Arti Marziali e Docente di Difesa Personale presso la Polizia Giudiziaria, Milano), Mario Attardi (Ex Arbitro di calcio, Genova) e Fabrizio Oliveto (Ex Atleta di Arti Marziali, Genova).

Domenica 5 giugno, come da tradizione, una delegazione dei Cavalieri è salita al Santuario principe della Liguria, quello della Madonna della Guardia, dove Mons. Marco Granara, da sempre vicino all’Associazione, ha celebrato la Santa Messa.

Un bravo a tutti, soprattutto a Silvestro Demontis, a cui si deve l’organizzazione della splendida serata.

Presto il resoconto dell’investitura ed un video ricordo della serata, che verrà trasmesso dall’emittente Entella Tv (Canale 75 del digitale terrestre per la Liguria) nei prossimi giorni.

FRANCO RICCIARDI