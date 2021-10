No Green pass | Tredicesimo sabato di fila di manifestazione

I No Green pass si sono dati appuntamento per le 16 in piazza De Ferrari a Genova.

Poco dopo le 18 è partito il corteo composto da circa 700 (secondo la Digos) manifestanti, composto da studenti, lavoratori del porto, semplici cittadini.

Il corteo ha imboccato via Roma per poi passare in piazza Corvetto.

Da lì via Serra, via De Amicis, via Fiume, angolo Cadorna, per giungere in via XX Settembre (ore 19.10).

In testa al corteo i portuali con lo striscione “No Draghi No pass, No Cts”, a fianco il corteo che li identifica.

Al via i soliti slogan, contro il Governo, Draghi e tanta solidarietà con i portuali di Trieste al grido di “Trieste chiama, Genova risponde!”, passando nei pressi della sede dei sindacati confederali è partito l’urlo: “Giù le mani dal lavoro!”

Si registrano disagi alla circolazione.