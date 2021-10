Blocco porto di Genova, possibili problemi per lo stoccaggio rifiuti

La raccolta dei rifiuti a Genova potrebbe essere a rischio nelle prossime ore in seguito ai blocchi dei varchi portuali per i presidi contro il Green Pass che da ieri impediscono ai camion di portare l’immondizia in un impianto all’interno dell’area.

La situazione, secondo quanto spiega Amiu, è resa difficile dal prolungarsi di tali blocchi.

Nel porto è presente una pressa in cui vengono compattati tutti i rifiuti cittadini prima dello smaltimento. Da ieri, però, i camion che hanno effettuato la raccolta non sono stati fatti entrare a causa del blocco.

Attualmente tali mezzi verrebbero dirottati nei parcheggi degli impianti di Amiu sparsi in città in attesa di uno sblocco della situazione.

Amiu ha precisato che il blocco dei camion dell’immondizia ai varchi portuali a Genova è proseguito stamani.

L’azienda sta cercando di utilizzare un secondo impianto con una pressa in zona Volpara a Genova. Si tratterebbe di una pressa che, secondo quanto riporta l’azienda, è già impegnata a smaltire già gran parte dei rifiuti della città e potrebbe non riuscire a sostenere l’impatto dei rifiuti destinati alla pressa in porto.