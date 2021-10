No green pass | Sedicesima volta di fila di corteo: Nessuna resa – Video

!6^ sabato di fila di manifestazione. Organizzatori: Saremo anche sotto la pioggia a manifestare… Nessuna Resa!

Al via anche oggi per la 16^ volta di fila manifestazione con corteo a Genova in contemporanea con altre città italiane, contro l’obbligo del Green pass.

La manifestazione è organizzata fra gli altri da Libera Piazza Genova, Comitato liberi cittadini Genova, Giustizia Sociale e Portuali C.L.P.G.

Oltre migliaio di persone si sono date appuntamento alle 16 in piazza Matteotti dove oltre ad affrontare i vari argomenti sull’obbligo del green pass e dell’obbligo vaccinale per i sanitari, c’è stato un incontro tra i portuali di Trieste con il Coordinamento dei Portuali di Genova C.L.P.G per creare una sinergia tra i due gruppi.

Poco dopo ha preso vita il corteo per le strade del centro di Genova. Alle 17 il corteo, che è stato, aperto da uno striscione dei portuali di Genova, ha attraversato via San Lorenzo ed è in piazza Caricamento.

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, si svolge anche in caso di pioggia: “Saremo sotto la pioggia a manifestare… Nessuna Resa!”