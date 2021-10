Arbitri A: i direttori di gara di Genoa, Samp e Spezia

Sono state rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno di serie A.

La partita tra Genoa e Venezia, per l’undicesima giornata e in programma domenica allo stadio “Luigi Ferraris” (calcio d’inizio ore 15), sarà arbitrata da Maurizio Mariani appartenente alla sezione A.I.A. di Aprilia. La direzione della video assistenza è stata affidata a Luca Pairetto (sezione di Nichelino), in collaborazione con Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Fabrizio Lombardo (sezione di Cinisello Balsamo) e Dario Cecconi (sezione di Empoli). Quarto ufficiale Marco Piccinini della sezione di Forlì.

La designazione arbitrale per Torino-Sampdoria, gara in programma sabato 30 ottobre (ore 20.45) allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino e valida quale 11.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Peretti di Verona e Sechi di Sassari.

Quarto ufficiale: Colombo di Como.

VAR: Di Bello di Brindisi.

AVAR: Ranghetti di Chiari.

L’ AIA ha reso noto che sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere la sfida valida per l’undicesimo turno di campionato, in programma domenica 31 ottobre alle ore 15:00 sul terreno dello stadio “Franchi” contro la Fiorentina.

L’incontro vedrà come assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Modena e Pasquale Capaldo della sezione di Napoli; Quarto Ufficiale sarà Francesco Meraviglia di Pistoia. Al Var, Daniele Chiffi di Padova, Avar, Manuel Volpi di Arezzo.