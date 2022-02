New Racing for Genova si fa in 10 alla Ronde della Val Merula

Danilo Ameglio con la figlia Michelle, Federico Gangi con papà Fulvio

Stagione nuova e propositi confermati per la New Racing for Genova. Da sempre vicina alle gare liguri, la scuderia presieduta da Laura Bottini parteciperà all’8^ Ronde della Val Merula, in programma sabato e domenica ad Andora, con ben 10 vetture. Tra queste, la prima a salire sulla pedana di partenza della gara savonese sarà la Skoda Fabia R5 di Andrea Gonella e Fabio Grimaldi, pronti per una prestazione da protagonisti.

Grande attenzione anche sui savonesi Francesco Aragno – Andrea Segir che, reduci da una stagione di primo piano, sono intenzionati a riprendere subito il cammino con la loro Renault Clio Super 1600. Stesso proposito per un’altra coppia locale, quella formata da Michele Guastavino e Laura Bottini, che ritroveranno la Peugeot 208 R4 con cui hanno fatto bene nel finale della scorsa stagione. Con un’analoga vettura saranno in gara anche Luigi Guardincerri e Alessandro Parodi, pronti ad iniziare positivamente la nuova annata.

Ancora Peugeot. Al via ad Andora due 208 aspirate, per Luca Formentera – Valter Terribile e per Lorenzo Lanteri – Luca Pierani, e l’intramontabile 106 A6 dell’inossidabile Danilo Ameglio, con alle note la figlia Michelle, che debuttò proprio alla Ronde della Val Merula nel 2020.

Grande attesa per il giovane savonese Federico Gangi che, dopo le prime positive esperienze del 2021, corona il sogno di correre con l’esperto papà Fulvio – 40 anni di corse ed oltre 100 rally all’attivo – sul sedile di destra. I due saranno in gara con una Renault Clio R3C.

Ad Andora, infine, spazio anche per Marco Russo – Nicolò Ventoso, con la Suzuki Swift Racing Start e per Matteo Ceriali, che dividerà l’abitacolo della Ford Fiesta R4 con la fidanzata Vanessa Lai.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.