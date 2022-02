Salernitana-Spezia, i numeri del match dell’Arechi

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Salernitana e Spezia si sono affrontate 20 volte: avanti nel bilancio i liguri con 11 successi a sette – completano due pareggi.

Lo Spezia ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro la Salernitana (tra Serie A e B), dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle precedenti cinque (1N, 3P).

In particolare tutte le ultime quattro sfide di campionato tra queste due formazioni si sono concluse con un 2-1 per lo Spezia – l’ultimo successo campano risale al novembre 2018 in Serie B, per 1-0.

La Salernitana può diventare la prima squadre contro cui lo Spezia trova il successo in ciascuna delle prime due sfide in Serie A – il match d’andata è terminato 2-1 a favore dei liguri, con le reti di Strelec e Kovalenko.

La Salernitana ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro lo Spezia in Serie B (2P), anche se ha perso la più recente (1-2 nel luglio 2020).