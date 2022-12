New Racing for Genova chiude la stagione a “Il Ciocchetto”

Fiocco azzurro alla scuderia ligure: è nato Mirko Formentera

Fiocco azzurro in casa New Racing for Genova. Ad allietare la scuderia ligure è, infatti, arrivato, nello scorso fine settimana, Mirko, primogenito dei coniugi Formentera, mamma Sara e papà Luca, vice Presidente del sodalizio.

Contestualmente, Matteo Ceriali e Vanessa Lai, con la Renault Clio Rally5, hanno partecipato al Ceccano Christmas Show, manifestazione rallystica atipica sperimentale, concludendo l’impegno a metà classifica assoluta. Una prestazione che ha confermato le potenzialità del giovane pilota torinese che, in questa stagione, non è riuscito ad esprimersi al meglio, per vari motivi, in seno al Campionato italiano Rally Junior.

L’attenzione della New Racing for Genova ora si sposta sul 31° Rally Il Ciocchetto – Memorial Maurizio Perissinot, in programma da venerdì a domenica prossimi. Si tratta dell’ultimo impegno agonistico stagionale della scuderia ligure, che sarà al via della gara toscana con cinque equipaggi.

Seconda uscita del 2022, dopo la partecipazione al Rally dei Laghi, per Luca Fredducci che, dopo una stagione di intenso lavoro, si concederà una rilassante pausa: affronterà l’impegno con una Renault Clio Williams di classe A7 ed in coppia con la compagna Clarissa De Rosa. In cerca di riscatto Federico Gangi, chiamato ad una prestazione tutta sostanza: il giovane savonese sarà della partita con la Clio R3C e con Stefano Sappracone.

Hanno intenzione di chiudere bene la stagione anche gli altri tre equipaggi della New Racing for Genova al via, iniziando dai giovani fidanzati Nicolò Franca ed Alessia Beroldo, in gara con la loro Peugeot 106 di classe A5. Buoni propositi anche per Massimo Garbarino, che proseguirà l’esperienza con la Clio Rally5 e con Francesco Perugia alle note. Cerca il traguardo finale anche Luca Pierani, come al solito in gara con l’amico Lorenzo Lanteri e con la sua Peugeot 106 di classe N2.

