Voltri benefica: un’idea per il territorio

In occasione del Natale 2022, il titolare della Farmacia San Carlo di Voltri, dott. Riccardo Hesse, ha intenzione di avviare una raccolta fondi destinata al territorio.

Sul modello dei mercatini di Natale svizzeri, verrà installato fuori dai locali dell’esercizio un classico abete, che i clienti addobberanno con i bigliettini ottenuti dopo una donazione.

Questa sarà ad offerta libera e inserita in un salvadanaio, dove il titolare aggiungerà lo stesso importo versato dal cliente.

Quindi la singola donazione verrà raddoppiata. Al termine delle festività, l’importo raccolto con questa iniziativa verrà destinato, in accordo con il Presidente del municipio, all’installazione di attrezzi per fitness in modo da realizzare un’area benessere in zona Piazza Caduti Partigiani o in luogo limitrofo.

Il dott. Hesse auspica infatti un coinvolgimento della popolazione voltrese e dei frequentatori della delegazione, sperando quindi nella sensibilità individuale verso il tema dell’abbellimento dei nostri quartieri.

L’albero destinato alla raccolta, sarà installato davanti alla farmacia San Carlo, via Camozzini 79, proprio davanti all’attraversamento pedonale. Roberto Polleri

