Genova meteo. Oggi nuvoloso domani forti piogge con temperature in calo

Periodo prenatalizio al freddo e all’umido per Genova città e domani, giovedi 15 dicembre, in arrivo forti piogge sui tetti e le vie della Superba. Le previsioni tratte dal sito ilmeteo.it annunciano per oggi una giornata relativamente fredda con temperature tra i 5 e i 7 gradi e cielo plumbeo e nuvoloso.

La preoccupazione maggiore, sempre restando nell’ambito previsionale, pero’, è per domani, i previsori de ilmeteo.it avvertono per la giornata di domani una serie compatta di piogge inizialmente modeste ma poi forti e abbondanti tra le 10 del mattino e le 20 serali con un picco di precipitazioni di 11,9 mm verso le 16.

Un pomeriggio di tregenda idrologica che potrebbe mettere in grande difficoltà il traffico urbano, soprattutto in tale fase decembrina di movimenti convulsi di automezzi privati, camion e furgoni per le consegne commerciali e per gli inermi motociclisti e scooteristi che “popolano” le strade genovesi. Temperatura prevista in progressivo calo dagli 11,8 gradi delle 10 mattutine ai 6,3 gradi delle 20 serotine. Ai pedoni si consiglia abbigliamento pesante, impermeabile e ombrello per evitare una “doccia gelata” inopportuna per la salute.

