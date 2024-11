New Racing for Genova al Pavia Rally Circuit e alla Ronde del Canavese

La scuderia ligure con tre vetture a Castelletto di Branduzzo e una in Piemonte

Non è ancora finita la stagione agonistica della New Racing for Genova. Il sodalizio ligure diretto da Raffaele Caliro, infatti, in questo fine settimana è atteso da due appuntamenti importanti, il 4° Pavia Rally Circuit, evento che si svolgerà sull’impianto permanente del moto – autodromo di Castelletto di Branduzzo, e la 18^ Ronde del Canavese, con partenza ed arrivo a Rivarolo Canavese.

Pavia Rally Circuit – Sono tre le vetture della New Racing for Genova che sabato e domenica saranno impegnate sul tracciato di Castelletto di Branduzzo. Riflettori puntati sull’equipaggio formato dai giovani Nicola Morlacchi – Luca Pierani che, dopo la bella prestazione alla Halloween Ronde in cui sono giunti terzi di Classe e primi tra gli Under 25, si proporranno con una Skoda Fabia. Gli faranno compagnia Valeriano Bellinzoni – Samanta Grossi (Renault Clio Rally 4), due che in pista si fanno sempre valere e che nella numerosa Classe d’appartenenza raccoglieranno anche la sfida dei veloci compagni di scuderia Walter Morando – Arianna Genaro (Peugeot 208 Rally 4).

Ronde del Canavese – Un solo equipaggio portacolori della New Racing for Genova al via, nel fine settimana, del rally piemontese, quello formato dai locali Loris Perino – Federico Di Ninno che saranno in gara con la loro Renault Clio con cui, di recente, hanno preso parte alla Ronde Valli Imperiesi conseguendo il secondo posto in Classe R3.