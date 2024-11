Premi dell’economia internazionale a Daniele Franco e Piero Paolo Delprato

Premi dell’economia internazionale 2024: riconoscimenti a Daniele Franco e Piero Paolo Delprato

Si è tenuta oggi la 15ª edizione dei Premi dell’economia internazionale, organizzata dall’Istituto di economia internazionale della Camera di Commercio di Genova. I prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati all’economista Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, e all’imprenditore Piero Paolo Delprato, leader del Racing Force Group.

Un evento per celebrare Stato e mercato

La cerimonia è stata parte integrante dell’incontro dal titolo “Stato e mercato: aspetti politici ed economici”, che ha visto la partecipazione di esperti e accademici di alto livello. Durante l’evento, patrocinato dal Comitato per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, è stato anche presentato un numero speciale della rivista Economia internazionale, dedicato al grande economista e primo Presidente eletto della Repubblica Italiana.

Luigi Einaudi è stato una figura centrale nel dibattito tra intervento statale e libertà di mercato, evidenziando la necessità di equilibrio per una crescita economica sostenibile e inclusiva.

I vincitori dei Premi dell’economia internazionale

Daniele Franco – Premio economia internazionale

Ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, già Direttore Generale di Banca d’Italia e figura di rilievo a livello internazionale, Daniele Franco è stato premiato per i suoi contributi alla politica economica e alla stabilità finanziaria italiana. Attualmente è Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli e Direttore Scientifico della Fondazione Giorgio Cini.

Giovanni Battista Pittaluga, Direttore della rivista Economia internazionale, ha dichiarato:

«Franco ha promosso una visione sostenibile della crescita economica, contribuendo a rafforzare la credibilità del Paese a livello globale».

Piero Paolo Delprato – Premio speciale

Imprenditore visionario, Delprato ha guidato il Racing Force Group, leader mondiale nel settore della sicurezza per il motorsport, verso l’espansione internazionale. Sotto la sua guida, il gruppo ha acquisito aziende strategiche come Bell Racing e Zeronoise, ampliando il suo raggio d’azione in Europa, Bahrein e Stati Uniti, con quotazioni nelle borse di Milano e Parigi.

Luigi Attanasio, Presidente della Camera di commercio di Genova, ha sottolineato:

«Delprato è un esempio di innovazione tecnologica e attenzione alla sicurezza, qualità che hanno reso Racing Force Group un’eccellenza globale».

Un programma ricco di contributi

L’evento, moderato dal giornalista Luca Ponzi, ha visto gli interventi di:

Emma Galli , Università Sapienza di Roma e Direttrice del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.

, Università Sapienza di Roma e Direttrice del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi. Angelo Panebianco , Università di Bologna, membro del Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi.

, Università di Bologna, membro del Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi. Giovanni Battista Pittaluga , Università di Genova e Direttore della rivista Economia internazionale.

, Università di Genova e Direttore della rivista Economia internazionale. I premiati Daniele Franco e Piero Paolo Delprato.

Un omaggio a Luigi Einaudi

La giornata ha reso omaggio a Luigi Einaudi, con la presentazione di un numero speciale della rivista Economia internazionale. Fondatore della pubblicazione, Einaudi è stato un pioniere nel promuovere un dialogo costruttivo tra Stato e mercato, mantenendo una visione liberale ma attenta alle sfide sociali.