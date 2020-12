Neve | La situazione sulle autostrade alle ore 1:30

L’aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate a quote autostradali su gran parte del nord del Paese, a partire da questa notte.

In particolare, si attendono nevicate in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.

Attualmente alle 1:30 nevica debolmente su:

A1 Milano-Napoli tra Milano e Casalpusterlengo

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Arona e Carpugnino

A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia

A8 Milano-Varese

A9 Lainate Como-Chiasso

Diramazione Gallarate-Gattico tra bivio A8 Milano-Varese e Castelletto Ticino.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.