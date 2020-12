Allerta Gialla per temporali, poi Arancione per neve per zone A e B

Al via due allerte meteo per neve e per temporali.

Questa notte allerta per temporali e neve: possibile gelicidio

Al via l’allerta meteo GIALLA per NEVE sui comuni interni della zona A (ponente) e B (savonese e genovesato): fino alle 12 per la zona A fino alle 2 per i comuni interni di B, quando diventerà ARANCIONE.

In vigore anche l’allerta meteo GIALLA per TEMPORALI sui bacini piccoli e medi delle zona B, C, E (costa savonese da Noli, province di GE e SP) fino alle ore 8.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa.

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla.

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida.

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.