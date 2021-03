Nell’incendio di Bolzaneto, in fiamme anche 350 mila mascherine

Il capannone andato a fuoco nell’incendio di eri sera in via Romairone a Genova Bolzaneto era gestito dalla Universale Logistica e veniva usato anche come deposito doganale per merce sequestrata.

Nel rogo sono bruciate, oltre a moquette per le navi, materie plastiche di vario tipo e sintetiche, anche 350 mila mascherine che erano state dissequestrate da poco.

I vigili del fuoco hanno constatato l’assenza di sostanze nocive all’interno dell’edificio.

Poi è toccato ad Arpal effettuare i prelievi delle acque del Polcevera, dove è finito lo schiumogeno usato dai pompieri che ha inglobato il materiale ormai polverizzato dalle fiamme, e dell’aria e sembrerebbe scongiurato un pericolo inquinamento. I Vigili del fuoco si sono anche occupati di un magazzino, nei pressi, dove vengono stoccati prodotti petrolchimici, la Sigemi mettendolo in sicurezza.

Da ieri sera i residenti si sono piuttosto allarmati chiamando i Vigili del fuoco. Il fumo si era, infatti, diffuso in tutta la zona.