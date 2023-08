Nel borgo delle Streghe torna la magia di Harry Potter per un Weekend di Magia con “Triora come Hogwarts“ due giorni da sogno

Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna per la seconda edizione “Triora come Hogwarts“. Due giorni da sogno per vivere la magia in uno dei borghi più belli d’Italia attraverso la saga del maghetto più amato al mondo.

I Professori della scuola di magia più amata del mondo intratterranno tanti piccoli maghi e streghe che animeranno il paese il 2 e 3 settembre. L’evento vedrà lezioni di magia itineranti nei luoghi più misteriosi del posto, incantesimi e preparazioni di pozioni per le vie misteriose….

Grazie ai commercianti di Triora e a Erga Edizioni si terranno ben due avventure a premi: sabato sera si terrà una caccia al tesoro misteriosa complice il calare della notte…e domenica pomeriggio la caccia proseguirà per scoprire tutti i segreti di Triora tra anagrammi e indovinelli, prove di abilità e duelli di incantesimi.

“Ti aspettiamo nel magico mondo di Triora: dove la magia di Hogwarts prende vita! Unisciti a noi per un’avventura incantata”, invita l’organizzazione.

Informazioni e prenotazioni allo 0184 94676 – mail: info@museoditriora.it.

Programma

Sabato 2 settembre

Dalle 14.30 alle 17.30: scuola di magia, ritrovo Palazzo Stella.

Dalle 19 alle 21: caccia al tesoro.

Domenica 3 settembre

Dalle 10.30 alle 12.30: scuola di magia, ritrovo Palazzo Stella.

Dalle 15 alle 17.30: caccia al tesoro.