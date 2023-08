Chiusura della tratta stradale lungo la SP 9, della Spezia nel punto in cui si è verificata la frana avvenuta nelle ultime ore

A causa di un evento franoso avvenuto nelle ultime ore, derivato dalla situazione meteo degli scorsi giorni, è stata interdetta la viabilità lungo la Strada Provinciale SP 9 in località Castiglione nel territorio del comune di Beverino.

Sul posto stanno operando i tecnici dell’Ente per verificato la situazione, mettere in sicurezza il sito e programmare gli interventi necessari a garantire le opere di ripristino. L’evento franoso ha interessato la carreggiata compromettendo la struttura di sostegno del sito stradale.

La chiusura della tratta stradale lungo la SP 9, nel punto in cui si è verificata la frana, non comporta vincoli per l’accesso alle aree servite dalla stessa viabilità in quanto la SP forma un percorso ad anello e le stesse sono accessibili da altra direzione.