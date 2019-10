Negli Uci Cinema il film del manga One Piece: Stampede

UCI Cinemas: tante iniziative per “One Piece: Stampede. Il Film”

Il 21 ottobre in 46 multisale del Circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima di One Piece: Stampede – Il Film, il nuovo lungometraggio di Takashi Otsuka, distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media. Inoltre il 21 ottobre all’UCI Bicocca, il 22 ottobre all’UCI RomaEst e il 23 ottobre all’UCI Casoria alle 19,30 i mitici doppiatori italiani di Luffy e di tutta la Ciurma di Cappello di Paglia, incontreranno il pubblico in sala e alle 20,30 avrà inizio la proiezione. Gli spettatori che acquisteranno un biglietto per una delle tre serate speciali, riceveranno subito in regalo 1 kit da 10 card dei pirati di One Piece che potrà essere autografato dalle mitiche voci del manga più venduto al mondo.

Dall’11 ottobre al 14 novembre i fan di Cappello di Paglia potranno collegarsi al sito https://onepiecestampede.ucicinemas.it/ e caricare una foto travestiti da un personaggio principale di One Piece. L’autore dell’immagine più votata avrà diritto a un voucher per la realizzazione di un vero tatuaggio presso lo studio “Ligera Ink Tattoo”. Inoltre gli spettatori che registreranno sul sito il biglietto valido per le proiezioni di One Piece: Stampede – Il Film negli UCI Cinemas parteciperanno all’estrazione di uno dei tre kit con i gadget ufficiali della saga, composto da una giacca skull di Emp, un volume One Piece 20th anniversary e un volume One Piece Quiz Book stampati da Edizioni Star Comics e un Funko Pop! a tema.