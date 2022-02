Nazionale, chiesta modifica calendario alla Lega per i play off mondiali

L’Italia del pallone è orientata al play off mondiale per conquistare un posto in Qatar 2022.

Il Presidente della FIGC interviene sulle iniziative per preparare al meglio il match.

“A me dispiace perché si confondono le dinamiche politiche di questi giorni con la qualificazione della Nazionale – spiega Gravina -. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare anche se ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori importanti. Ora abbiamo due partite secche da vincere ma l’Italia ha dimostrato che quando è il momento sa reagire alla grande. Noi ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più, ci stiamo lavorando, anche perché in quei giorni ci sono anche le coppe. Sul lavoro legato alla Nazionale si va avanti, con la consapevolezza che il nostro calcio ha ancora bisogno di togliere tanta ruggine e quelle ragnatele che si erano accumulate negli anni”.