Pallavolo – Prepotente rientro della Trading in campionato

La Spezia – Brillante riavvio della Trading Logistic Spezia, in barba alle incognite immancabili dopo un paio di mesi di sospensione dei campionati com’è stato tra feste e pandemia, anche se di là c’era l’ultima in classifica…

Per la cronaca, a Bolzaneto contro la Global Colombo, biancazzurri con Martinez al palleggio dove però s’è visto pure Figini e Raso in diagonale dov’è comparso anche Briglia, centrali Moretti e il giovanissimo ed emergente Anghinetti; libero De Muro, di banda si sono alternati Lanzoni e Baldassini, Giannarelli e Sorrenti e Giannarelli. Al centro non c’era capitan Moscarella tenuto in panchina per precauzione (problemini fisici).

Infine ecco l’odierna classifica nel Girone A della Serie B maschile nazionale, giunta alla 15.a giornata per quanto ci siano quattro turni da recuperare: Negrini Acqui Terme Al e Alto Canavese Cuorgné To punti 30; Pallabolo Novi Ligure Al e Pvlcerealterra Cirié To 22;

Trading Logistic Sp 19; Fenera Chieri To e Zephyr Mulattieri Valdimagra 18; Tomcar Sant’ Anna To 12; Cus Genova 11; Admo Lavagna 7; Arti e Mestieri Collegno To 6; Colombo Global Ge 3.

Tabellino.

GLOBAL COLOMBO – TRADING LOGISTIC 1 – 3

SET: 27 – 29 / 18 – 25 / 25 – 22 / 20 – 25.

GLOBAL COLOMBO GENOVA: Moschese 6, Zoratti 17, Guerriero 1, Rani 0, Tomà 15, Filippi 0, Cai 4, Filippi A. 8, Lottero 2, libero Rampa; n.e. Scurzoni, Matani, Coppolecchia.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 2, Figini 0, Raso 26, Moretti 8, Anghinetti 9, Lanzoni 13, Briglia 4, Giannarelli 0, Baldassini 8, Sorrenti 0, libero De Muro; n.e. Moscarella.

ARBITRI: Spitaletta e Tizzanini.

Nella foto da sinistra, l’alzatore Nacho Martinez, di spalle l’allenatore Simone Cruciani, il secondo palleggiatore Enea Figini e il viceallenatore Matteo Marescotti